Furioso. Adolfo Nelo Madueño estaba muy enojado ayer por el ataque a su comedor. Desde el sector de las mesas le llevaron un televisor.

Un misterioso robo amargó a Rosa Durán (69) y a su hijo Adolfo Nelo Madueño (26), dueños del tradicional comedor "Las Tres Marías", situado en el Supermercado Central, en pleno centro capitalino (General Acha, metros al Sur de Avenida Libertador), una zona donde hay cámaras de seguridad.



Ocurrió durante la madrugada de ayer y fue todo muy raro porque las rejas que cierran el paso desde la vereda a la galería no fueron violentadas. Y además porque el único local atacado, de los más de 20 que hay, fue el de ellos. "Ha sido una entregada, no tenemos dudas. Han estado los candados puestos, pero alguien abrió la puerta para que entraran los choros", denunció Durán.



Los delincuentes sí forzaron los candados de ambas partes de su comercio (de un lado está la cocina y del otro las mesas) y sustrajeron un TV plasma 32", una balanza, un microondas y una estufa eléctrica. A la caja registradora la abrieron, pero no había dinero.



Con impotencia, Madueño arremetió contra la competencia. "Siempre fue todo rasposo, roces por clientes.. pero nunca algo así, hacer esto es muy desleal. Esto no es un gran comedor, pero me da bronca. Para nosotros va más allá de lo lucrativo, tengo 3 familias trabajando detrás del mostrador. Acá viene gente que no tiene con quién compartir y siente el calor de la familia", dijo. Además, señaló que cree que "la bronca es que nosotros queremos hacer las cosas bien. Yo hace poco me vine desde Puerto Madero. Traigo muchas cosas nuevas, técnicas, limpieza, orden, normas bromatológicas. Quizás lo hicieron como para dar un aviso, un "mirá que acá somos pesados". Estamos tratando de hacer todo mejor, no sé si habrá bronca por eso. La verdad es que me da impotencia, estas cosas te tiran para atrás. Ganas de decir: "Ya está" y hacer las cosas como las hace todo el mundo y que me importe una b... la gente", concluyó con mucha indignación.