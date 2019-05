Inseguridad. La supuesta seguridad del barrio privado La Rosa I no fue un impedimento para el ladrón, que burló las cámaras, los serenos y robó.

Un ladrón armado encañonó a un productor agrícola en su casa de un barrio privado de Santa Lucía y le robó unos $130.000 (entre plata nacional, dólares y euros), dos costosos relojes y joyas, entre otras cosas de menor valor, dijeron fuentes policiales.



El atraco ocurrió a eso de las 22 del pasado lunes, en una vivienda ubicada sobre la última calle del complejo privado Campo La Rosa I, en Roque Sáenz Peña 3166 Este, que cuenta con vigilancia las 24 horas y tiene cámaras de seguridad.



Todo indica que el ladrón se metió por una finca que colinda con el fondo de la casa y luego se coló al interior de ese sector al cortar la tela metálica del cierre perimetral.



En ese lugar vive con su familia el productor agrícola Luis Martín (46), pero al momento del asalto estaba solo, recostado en su habitación, indicaron los voceros.



Confiado en la supuesta seguridad del barrio, había dejado sin traba la puerta de vidrio corrediza por la que se accede al fondo. Entonces el delincuente no hizo más que abrirla y de inmediato se fue a buscarlo.



Una vez que lo sorprendió en la habitación, a punta de arma le exigió dinero con amenazas de muerte y luego lo encerró en un vestidor. La víctima no opuso resistencia y no le quedó otra que entregarle unos 2.000 euros, 500 dólares y su billetera con 5.000 pesos, suma que al cambio de ayer daba un total aproximado de $130.000, precisaron en la Fuerza.



El malviviente seleccionó otros objetos de valor y luego huyó por el mismo lugar por donde había entrado. Los investigadores ayer no descartaban que otro sujeto haya estado afuera haciendo de "campana".



Lo concreto es que una vez que sintió que estaba fuera de peligro, Martín salió y llamó a la Policía. Los primeros en llegar fueron los efectivos de la seccional 29na, quienes patrullaron la zona pero no vieron nada raro.



También tomaron intervención en el caso las diferentes brigadas de investigación, al igual que la División Criminalística, desde donde trabajaron recolectando huellas y otras pistas que puedan llevar a sospechosos.



Según una versión extraoficial, Martín esa misma mañana había retirado el dinero del banco para un viaje de negocios. Es por eso que creen que posiblemente hubo un entregador que aportó los datos.

A una kiosquera



Dos sujetos armados tomaron por asalto el comercio de una mujer de 50 años en el barrio Jardín Smata, en Santa Lucía, y luego de reducirla se alzaron con la recaudación que la víctima tenía, unos 2.000 pesos. Según la Policía, el robo a mano armada ocurrió la noche del lunes y tuvo como víctima a una mujer de apellido Díaz.