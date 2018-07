Un accidente de tránsito ocurrió este lunes en la mañana en Avenida Córdoba y Avenida Rawson, en Capital. Lo protagonizaron dos autos, alrededor de las 9:20.

Un VW Up! que viajaba por Córdoba y que sobrepasó a un colectivo poco antes de empalmar con Rawson, fue impactado por atrás por un Toyota Etios. El Up! volcó y su ocupante, que iba con cinturón, no sufrió prácticamente lesiones, precisaron fuentes policiales.

En el Etios viajaban dos mujeres que fueron atendidas por personal médico pero que no presentaban más que golpes menores.