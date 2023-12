Ocho años después de que un exintegrante de la Plana Mayor de la Policía quedara envuelto en un escándalo por ejercer distintas formas de violencia contra su expareja, el caso cerró con una probation para ese exjefe policial. En la práctica eso significa que, si cumple con todas las reglas de conducta que le impuso un juez durante 2 años, la acción penal en su contra se extinguirá (quedará en nada) y en su planilla prontuarial no le figurará ningún antecedente.

Entre los hechos denunciados, se destacan amenazas, hostigamientos, meterse a su casa, echarle pintura a su auto, ponerle miguelitos por donde andaba, escribirle cartas con groserías, según consta en las 6 denuncias que realizó en su contra.

Daños en su auto con pintura roja, fue uno los tantos ataques que denunció la abogada Lorena Vargas contra su expareja, el excomisario general Hugo Torres .

La suspensión del juicio a prueba fue la salida para aquel caso denunciado a mediados de 2015 por la exagente y ahora abogada Lorena Vargas, contra el excomisario general Hugo Torres (68). El hombre había sido su pareja durante 7 años y en 2010 decidió dejarlo, cuando ella empezó a estudiar abogacía y él a demostrarle su peor costado. Que llegó a su máximo nivel tras la ruptura, porque ella se negó a reiniciar la relación, explicó.

El último viernes, el juez Víctor Hugo Muñoz Carpino (Sala I, Cámara Penal) resolvió aceptar la propuesta de terminar el caso con una probation, que le acercaron la fiscal Silvina Gerarduzzi, el imputado y su defensor Carlos Reinoso. Torres debía ser enjuiciado por el delito de coacción.

El magistrado resolvió que el excomisario general pague $100.000 a favor de su expareja como una forma simbólica de reparar el daño que le causó. Y que durante 6 meses cumpla tareas comunitarias en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, a razón de 10 horas por semana, informaron fuentes judiciales.

Además, no podrá acercarse a la víctima ni a su grupo familiar; tampoco molestarla o ejercer actos violentos a través de otra persona, de otro medio o de redes sociales, porque si lo hace la probation le será revocada y, además de enfrentar un juicio por 'coacción', sumará otro proceso por desobedecer una orden judicial, precisaron.

Si Torres cumple, el antecedente no quedará en su planilla. Si no, irá a juicio y le imputarán desobediencia

A través de su abogado, Omar Quiroga, Vargas no se opuso a esa salida para el caso. 'Fue un tema muy desgastante para mi y mi familia. No me opuse a que le dieran la probation, porque espero que todo esto termine de una vez y ya no me moleste más', dijo ayer la letrada,

'Siempre me decía que me iba a matar si lo denunciaba, que le Justicia estaba de su parte y lo protegía la Policía. Y eso era así y por eso me tuve que ir de la Fuerza. En Control de Gestión también denuncié a varios policías de la Comisaría de la Mujer y de la seccional 20ma. de Angaco, porque convertían en contravenciones (faltas) las denuncias penales que yo hacía por delitos concretos', ejemplificó Vargas. De hecho, esas causas complicaron a cuatro policías por esos días: un comisario y un oficial principal, fueron sancionados con 10 días de arresto. Y otros dos oficiales ayudantes con 7 días de suspensión en sus empleos.