En la pared de la esquina Noroeste de Avenida Alem y Arenales quedaron manchas de sangre de Adriana Sánchez. Un motochorro la baleó en su cabeza.

Un motochorro armado atacó a una peluquera cuando volvía a su casa de Capital, le disparó, alcanzó a herirla en su cabeza y le robó una mochila en la que llevaba un costoso celular que acababa de comprar y unos $3.000 en efectivo, dijeron fuentes policiales. La víctima, identificada como Adriana Sánchez (38), quedó desplomada en la vereda y tuvo que ser atendida en el Hospital Rawson, donde constataron que su vida no corría peligro.



El dramático episodio ocurrió minutos después de las 21 del pasado lunes, justo en la esquina de Avenida Leandro Alem y General Arenales, en Trinidad. Una zona "peligrosa" según los vecinos, quienes ya se organizaron para tomar medidas contra la inseguridad, como instalar una alarma comunitaria, dijeron.



Sánchez había terminado su jornada de trabajo en una peluquería céntrica y al salir se había comprado un celular de alta gama. Luego, como todos los días, tomó un colectivo rumbo a su casa, sin imaginarse jamás lo que le pasaría al bajarse: a pocos metros de su hogar, un sujeto en una moto la increpó, le tironeó la mochila y como la víctima se resistió, sacó un arma de fuego y le disparó antes de escapar con el botín.



Por poco todo terminó en tragedia, pues la mujer salió milagrosamente con vida. La bala alcanzó a rozarle el parietal izquierdo y Sánchez cayó pesadamente al suelo, donde volvió a sufrir una herida en su cabeza al golpear contra el cordón de la vereda, contaron los vecinos. Una mujer de la zona escuchó los gritos pidiendo auxilio y llamó a la Policía. "Le chorreaba la sangre y estaba en un estado de shock muy avanzado. Alcanzó a decirme que le habían dado un tiro en la cabeza y se desvaneció. Tuvo suerte de que no la mataran", refirió la vecina.



Sánchez fue trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, donde le trataron las lesiones y finalmente entrada la madrugada le dieron el alta.



La damnificada radicó la denuncia en la seccional 3ra. Los investigadores no descartaban que el sujeto haya seguido sus pasos cuando salió de comprar el celular, indicaron.