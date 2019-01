Sin escapatoria. Mario Báez sufrió graves heridas en todo el cuerpo y perdió la vida en el acto, pese a que llevaba casco. La tragedia golpeó nuevamente a su familia, pues su hermano también murió en un choque.

Un motociclista que había viajado a Mendoza para ir al cementerio a visitar a un hermano fallecido murió el pasado domingo cuando en el camino de regreso perdió el control de su moto de alta cilindrada y se estrelló contra un árbol, en Pocito. La desgracia tuvo como víctima a Mario Báez (46), quien vivía en la Villa Mariano Moreno, en Chimbas. El casco del hombre quedó completamente partido y su destino quedó echado para siempre prácticamente en el acto, dijeron fuentes policiales. Se trata de la séptima víctima fatal que hubo en siniestros viales en los primeros 13 días de enero, y de la tercera que se registró ese día.

La fatalidad de Báez tuvo lugar a eso de las 19.40 del último domingo, cuando guiaba su moto Kawasaki 900 cc por Ruta 40 rumbo al Norte, unos 100 metros pasando la calle 14, en Pocito. Según trascendió en las redes sociales, el hombre volvía de Mendoza de llevarle flores a un hermano fallecido hace más de 5 años. "Mi primo venía de llevar flores a su hermano fallecido en un accidente y no había bebido alcohol", escribió ayer una familiar en Facebook, echando por tierra la versión que circuló en la que se especulaba con que posiblemente manejaba alcoholizado. En realidad, lo que los pesquisas suponen es que lo que le jugó una mala pasada al motociclista fue la alta velocidad a la que circulaba. Una vez que perdió el control, Báez no pudo hacer nada para dominar el vehículo, se cruzó de carril, chocó contra el guardrail y terminó estampado contra un gran eucalipto, indicaron los voceros. Ayer también se hablaba de que se le había reventado un neumático, comentarios no oficiales.

Lo concreto es que el cuerpo quedó tendido a varios metros de la moto. Varios automovilistas y otros testigos que pasaban por el lugar se detuvieron para socorrerlo, pero el daño ya estaba hecho y no se podía hacer nada. Solamente esperar a que llegara el personal de la seccional 7ma para constatar que había muerto en el mismo lugar.

En 2019

7 Es la cantidad de víctimas fatales registradas en los primeros 13 días de 2019 en siniestros viales. La cifra preocupa si se compara con la del año anterior.

En 2018

8 Fueron los fallecidos que se cobraron las calles sanjuaninas en todo el mes de enero de 2018. Apenas uno más de los que perdieron la vida en lo que va de este año.





>> NÚMEROS ALARMANTES



El 2019 arrancó con números preocupantes en lo que respecta a siniestros viales en San Juan. En los primeros 13 días de enero ya hubo 7 víctimas fatales, sólo una menos de las que hubo en la totalidad de ese mes en 2018 (8), según estadísticas oficiales. Otro dato que se desprende del relevamiento de este diario es que, a esta altura, el año pasado sólo habían fallecido 3 personas en distintos choques, es decir, en lo que va de este año fueron 4 más los muertos en igual cantidad de días. Otra particularidad es que los 7 fallecidos del 2019 perdieron la vida en distintos siniestros, esto es, no hubo ninguno con dos o más víctimas fatales. Un dato de color: la brecha de edad entre los muertos va desde los 21 hasta los 46, es decir, no hubo que lamentar desgracias ni de menores ni de ancianos. Y, por último, cabe destacar que todos fueron hombres.

De los 7 muertos, 4 fueron motociclistas: Juan Manuel Guallama (36) y Cristian Sarmiento (34), en Sarmiento; Luis Humberto Guerra (44), en San Martín; Mario Báez (46), en Pocito. También perdió la vida un ciclista, Adrián González (21), en Chimbas. Y por último dos que iban en autos, el policía Martín Alberto Zabala (31), también en Chimbas; y el dirigente de la UCR de Córdoba Miguel Jesús García (56), en Valle Fértil.



INFORME