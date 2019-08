Durante la tarde de este jueves, un episodio ocasionó caos en pleno centro sanjuanino. En la intersección entre calle San Luis y Avenida Rawson, un fuerte choque interrumpió el tránsito por varios minutos.

Alrededor de las 17, un Fiat Palio y un Volskwagen Saveiro, protagonizaron el accidente. Fuentes policiales aseguraron que aún no identifican quién es el responsable. Incluso, algunos peatones, sorprendidos, dijeron no entender cómo se había producido tal colisión. No hubo heridos.