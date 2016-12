Un guardia de una empresa de seguridad privada vivió el último domingo una situación límite en un barrio en construcción en Rawson. Ángel Gómez (42), la víctima, explicó a este diario que dos malvivientes lo sorprendieron cuando hacía una recorrida y uno lo atacó con un objeto cortopunzante.



El hombre alcanzó a frenar un puntazo, pero igual lo hirieron en el abdomen. Y cuando se enfrentaba a ese sujeto, el cómplice le dio un golpe en la cabeza con un objeto contundente antes de huir por una finca.



El del domingo fue uno de los tantos ataques que vienen soportando los guardias de la empresa ‘Aries’ y los serenos que cuidan las viviendas del barrio Conjunto 9, Rawson. Pablo Alaniz, encargado de la obra, aseguró que ‘desde principio de año el barrio es blanco de robos. Se roban la grifería, las puertas, ventanas, bachas’. Por ese motivo, contrataron a la empresa para que cuide las casas.



Gómez, quien es padre de dos niños, comentó que antes de que ingresara a su turno un policía que llamó uno de los serenos se tiroteó con unos sospechosos que merodeaban el barrio. ‘A mi me atacaron a las 21.30.



Estaba recorriendo la manzana B y vi en el piso una madera de una pared que hicieron para separar el barrio de una finca. Quise acomodarla y ahí me salió un chico del costado de una casa. Me atacó con una punta’, dijo el guardia.



El hombre agregó: ‘alcancé a frenar el puntazo, pero me hirió. De atrás vino el otro y me pegó con algo. Se fueron y fui por ayuda. Hace 7 años me acuchillaron en el pecho cuando cuidaba en una empresa.



Ahora me podrían haber matado y después de esto no quiero volver al barrio. Encima me dijeron que entraron otra vez en la madrugada y se robaron grifería de una casa’.