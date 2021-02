Una violenta e inesperada escena sorprendió el martes pasado a los vecinos de la localidad cordobesa de Oncativo a plena luz del día y en el medio de la calle. Un hombre fue detenido después de que su expareja lo denunciara por haberla golpeado y destrozar su auto con un martillo.

La víctima, desesperada, atinó a grabar con su celular al agresor cuando se iba después de haberla golpeado. “No tengo cómo defenderme. ¡Mirá cómo me dejaste, me cag... a palos recién! ¿Qué tenés en la cabeza?”, se la escucha gritar a ella mientras no deja de filmarlo para dejar constancia de la agresión que acababa de sufrir.

#ONCATIVO



Un hombre fue detenido este martes a la tarde, luego que su expareja denunciara que era víctima de violencia de género y tras la difusión de un vídeo en el que se ve al acusado pegándole con un martillo al auto de la mujer.#linea144 #ViolenciaDeGenero #viral #Noticias pic.twitter.com/YnUSgrDxKD — Activa 94.3 (@Activa943) February 25, 2021

Lo sorpresivo fue la reacción del hombre que, al ser interpelado, saca un martillo a través de la ventanilla de su vehículo y empieza a golpear con brutalidad el de la mujer. “¡Filmá, filmá si eso es lo que vos querés!”, la provoca.

El violento, que fue identificado como José Viale, quedó detenido por los delitos de amenazas calificadas, desobediencia a la autoridad y violación de domicilio y la investigación quedó a cargo de la fiscalía de Río Segundo.

En las últimas horas, además, trascendieron varios audios que habrían sido enviados previamente por el detenido a su expareja, que habría iniciado recientemente una nueva relación. “Te mereces la muerte. Te voy a ca... matando a vos y al otro gil. Todo esto que estoy haciendo lo lograste vos”, fue la amenaza de Viale, según publicó el diario La Voz.