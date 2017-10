Axel Díaz tenía 22 años y trabajaba en un lavadero. Su familia cree que su caída mortal a un canal en Rivadavia, fue un homicidio.

Los análisis toxicológicos en el cuerpo de Axel Nicolás Díaz (22) revelaron que tenía restos de un estupefaciente y una cantidad de alcohol más alta de lo normal, dijeron fuentes policiales y judiciales. Pero su familia sigue convencida de que su caída al caudaloso y correntoso canal entubado en el Jardín de los Poetas, en Rivadavia, donde se precipitó el viernes 29 de septiembre sobre el mediodía (lo hallaron muerto un día después), no fue accidental como sostienen los únicos testigos presenciales de ese episodio, una chica y un muchacho que no eran parte de su grupo habitual de amigos, dijeron.



"El resultado de los análisis no nos debe hacer perder de vista otro hecho más importante, como es la posible presencia de un tercer sujeto con el que, al parecer, pudo haber tenido algún problema. Además no debe descartarse el posible robo de su teléfono celular, que no aparece por ningún lado", afirmó el abogado de la familia Díaz, Leonardo Villalba.



Víctor Díaz, papá de Axel, había pedido que el caso se investigue como un presunto homicidio cuando supo de varias cosas que no le cerraban, principalmente la explicación que dieron los dos jóvenes que estuvieron por última vez con Axel.

El juez y el fiscal analizarán todas las pruebas para saber si se trató o no de un crimen

Según los voceros, esos testigos dijeron que el joven hacía bromas y cayó cuando estaba colgado del paredón del canal entubado.



Para el padre del joven esa situación resultó muy extraña, porque su hijo le temía a las alturas y, a causa de una conducta más bien sedentaria, lo veía como alguien no propenso ni siquiera a simular esa suerte de acrobacias como las que describieron esos testigos.



El resultado de los informes toxicológicos más el de la autopsia y la eventual incorporación de nuevos testigos, serán partes importantes en la evaluación que harán el juez Guillermo Adárvez (Tercer Juzgado de Instrucción) con el fiscal Carlos Rodríguez, para saber si las evidencias confirman que se trató o no de un homicidio.