Críticos. Los familiares de Sun Zhong Qin cuestionaron que personal de la aerolínea y el aeropuerto no hiciera nada por ella al verla "desorientada".

El cuerpo de una mujer fue hallado anoche en un arroyo de la localidad bonaerense de Ezeiza, a unos 300 metros de donde encontraron la cartera con el pasaporte y otras cosas de la ciudadana china vista hace 15 días en el aeropuerto. Se cree que es Sun Zhong Qin, vista por última vez el 20 de enero pasado "desorientada" saliendo del aeropuerto internacional sin su equipaje, informó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).



Fue una pareja que paseaba sus perros por una zona de camping a 7 km del aeropuerto la que encontró las cosas de la mujer china. Para entonces la PSA analizaba también un video -conocido ayer- donde "aparentemente" se ve a la mujer caminando de contramano por el costado de la Autopista Ricchieri en dirección a la Capital Federal, casi siete horas después de haber aterrizado en Buenos Aires proveniente de Shangai.



Según la familia de Sun Zhong Qin, la mujer vive en el barrio porteño de Villa Urquiza, donde la conocen como "María", y está hace 10 años en Argentina.



El 19 de enero llegó desde Shangahi a Ezeiza a las 22.45 en el vuelo TK 015 de la empresa Turkish Airlines, pasó por Migraciones a las 23,39 y se la vio salir de la Terminal A a las 4.30 de la madrugada del 20, cuando un hombre de camisa blanca la acompaña hasta la puerta, según las cámaras de seguridad que la muestran desorientada.



Más tarde, Sun Zhong Qin pasó por el galpón próximo, donde habló con el hombre que no la entendió y siguió caminando hacia la zona de los bosques.



El hijo de Qin (a través de su traductor) cuestionó que personal de la aerolínea y de la estación aérea no hicieran nada al ver que "no estaba bien".



"Lo que pasó en el vuelo era una razón más para no dejarla sola", añadió, tras referirse al testimonio de Marcelo Sansone y su pareja, quienes viajaron con la mujer y la vieron "desorientada" y en estado de "ansiedad y angustia".