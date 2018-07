En la mañana de este martes, la Justicia condenó a Nahir Galarza (19) a la pena de prisión perpetua por el crimen de su pareja, Fernando Pastorizzo (20), ocurrido en diciembre pasado en Gualeguaychú. Tras escuchar la decisión, la hermana del joven, Carla Pastorizzo, habló públicamente por primera vez y aseguró “me gustaría que ahora Nahir pueda reflexionar sobre lo que hizo”.

Sola, debido a que su madre debió retirarse de la sala por recomendación médica, Carla salió a la puerta de los tribunales y conversó con la prensa. “Esto nos da un poco de paz porque era lo que buscábamos, que esté presa, que cumpla, que pague por lo que hizo porque me quitó a mi hermano. Yo creo que mi hermano descansa en paz. A él no me lo devuelve nadie, pero se hizo Justicia”, afirmó.

Y agregó que “la defensa intentó demonizar a mi hermano, dejándolo como un golpeador, un cocainómano. Pero esas cosas no se pudieron comprobar, porque no son ciertas”.

En cuanto a Nahir, Carla afirmó: “No creo que sea una persona que está arrepentida. Espero que ahora tenga tiempo para pensar y reflexionar y arrepentirse. Ella debería mostrar un sentimiento de culpa o arrepentimiento si de verdad quiso a mi hermano”.

Por su parte, la joven explicó que su familia decidió no hablar antes de la sentencia porque “no creíamos conveniente tener exposición en este caso, más allá de lo que hizo la otra parte. La verdad se habla en la Justicia y la verdad se expuso en la Justicia”.

Por otro lado, agradeció a la gente de su ciudad y a la de todo el país por acompañarlos. “Gracias a la gente de todo el país que estuvo siempre con nosotros pidiendo justicia por mi hermano y nos dio fuerzas”, manifestó.