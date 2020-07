Los vecinos de José León Suárez están consternados: un kiosquero fue asesinado de un balazo en la cara delante de un cliente de 12 años.

El crimen ocurrió el lunes a la noche en la calle 2 al 3316 y Malvinas, de esa localidad del partido de San Martín. La víctima fue identificada como Marcelino Luque, de 57 años.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre tenía en la parte delantera de su vivienda un kiosco y almacén que atendía por una ventana. Y en el momento del ataque atendía a un niño de 12 años que había ido a comprar.

"Vino un hombre en bicicleta, se acercó, le dijo 'hijo de put...' y le disparó tres tiros", señaló una fuente del caso a Télam. A Luque, alias Chiqui, no llegaron a robarle nada. Se intenta esclarecer el móvil del crimen, aunque no se descarta que se haya tratado de un ajuste de cuentas.

En tanto, el comerciante baleado fue trasladado por sus propios familiares al Hospital Fleming de San Martín, donde intentaron reanimarlo aunque murió por la gravedad de las heridas.

Abigaíl, una hija del comerciante, se refirió al crimen en Facebook: "Me arrebataron a mi compañero de tantas risas, EL VERDADERO AMOR DE MI VIDA. Te voy amar como siempre y un poquito más hasta que el destino nos reencuentre viejito. Te amo tanto papá".

El caso es investigado por el fiscal Fabricio Iovine, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de San Martín y por efectivos de la comisaría 4ta. de José León Suárez.

Los investigadores acudieron este martes a la tarde al lugar y hablaron con familiares de la víctima. “Todos hablan bien de este señor. No parece explicable la violencia desplegada sobre él y lo abrupto del hecho. No hay una pista firme que nos diga por qué pasó lo que pasó”, detalló un investigador judicial, quien no descartó que el atacante haya actuado por “error”,

Otra de las fuentes señaló que "la única cámara que hay en el lugar, no funciona", a pesar de lo cual "se está haciendo un relevamiento en la zona para ver si en alguna vivienda hay alguna cámara que haya podido captar algo que ayude a identificar al sospechoso".

