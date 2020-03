Preocupada, dijo estar Victoria Páez (izquierda), la madre de la víctima, Cristian Darío Páez. El hombre está en grave estado.



Un hombre de 40 años quedó al borde de lo peor al perder el control de su motocicleta y estrellarse contra la pared de una casa, en Rivadavia.

La víctima se llama Cristian Darío Páez, es albardonero y trabaja en una empresa de seguridad privada, dijeron sus familiares, quienes ayer confirmaron que se encuentra en muy grave estado.

El hecho ocurrió durante la madrugada de ayer, pasada la 1, en la intersección de las calles Sargento Cabral (ex Coll) y Cipolletti.

A esa hora Páez transitaba en su Maverick 110 cc por Cipolletti en dirección al Sur. Según Victoria Páez, su madre, pretendía trasladarse hasta su lugar de trabajo. Eso no ocurrió porque al llegar a Sargento Cabral, perdió el control, se salió de la calzada y se fue contra la pared de un domicilio, dijeron fuentes policiales.

Un llamado al 911 alertó a la Policía y una ambulancia lo trasladó al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, donde los médicos constataron que las peores lesiones las había sufrido en la cabeza. La madre aseguró que hasta se fracturó el cráneo. Por la tarde de ayer lo derivaron a una clínica privada, donde anoche continuaba internado en grave estado. Desde que fue el accidente hasta el cierre de esta edición, la víctima seguía sin despertar.

Los que están a cargo de la investigación son los pesquisas de la seccional 27ma, desde donde aguardan que esté listo el informe pericial de la División Criminalística. De todos modos, afirmaron que casi que quedó descartada la posibilidad de que otro vehículo haya estado implicado en el siniestro. Lo que no saben es qué le pudo haber pasado a Páez. En el lugar hallaron un casco pero se desconoce si lo llevaba puesto, indicaron en la Fuerza.

"Estoy muy preocupada, bastante preocupada. No pensaba que me iba a tocar a mí, nunca pensé que a mí me iba a tocar atravesar este dolor, el dolor de que le pase algo a un hijo", dijo la madre, con la voz quebrada.

Páez vive con su mujer y su hija (14 años) en la localidad albardonera de Campo Afuera. Ayer sus familiares pidieron cadenas de oración por su recuperación.

En Capital

Otro que quedó muy lesionado fue Mario Alberto Quiroga (41), al chocar en su moto contra un montículo de tierra y caer violentamente al suelo, en inmediaciones de Brasil y Victoria, en Capital, a eso de las 3 de ayer. Fue internado en Hospital Rawson. Investiga la seccional 28va.