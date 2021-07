Desgarradoras escenas se vivieron ayer en el lugar donde Fabricio Flores perdió la vida. El joven era papá de un bebé de 20 días

Los familiares llegaron apenas unos minutos después del siniestro y lo primero que hicieron fue llorar y abrazarse, ante la impresionada mirada de los curiosos. Más tarde, cuando el cuerpo ya había sido levantado, algunos casi que imitaban el trabajo de los peritos, como queriendo encontrar explicaciones a tamaña tragedia. "No ha frenado, el del colectivo no ha frenado, no hay marcas de nada", lanzó Raúl, padrino de la víctima, masticando bronca. Y esa era la sensación común del resto la familia, que no podía creer que la vida de Fabricio Javier Flores (22) había terminado de una forma tan imprevista como trágica.

El joven era albañil y hacía 20 días había nacido su segundo hijo. El otro tiene 1 año y medio. "No tomaba, no fumaba, nada... era un niño tan sano, tan trabajador... ¡¿por qué, por qué?! Veinte días tiene el bebé, Dios, no", expresó Érica, una tía, sin poder contener el llanto.

La desgracia ocurrió a eso de las 16.30 de ayer, en el cruce de Las Heras y Lateral Norte de Circunvalación, a unos metros del Paseo Libertad, en Capital.

Flores había llevado a su padre al supermercado donde trabaja y a esa hora regresaba a su casa, situada frente al Club Colón Juniors. Era una tarea que hacía casi todos los días después de sus jornadas como albañil, pero esta vez se quedó en el intento.

La víctima. Fabricio Flores

Según fuentes judiciales, el motociclista circulaba en su Maverick 125 cc por Las Heras en dirección al Norte, pasó el puente de la Circunvalación y cuando intentó girar hacia el Oeste por el Lateral terminó debajo del colectivo línea 33 de la Empresa Albardón.

¿Qué pasó? Los investigadores creen que la víctima se confió en que iba a tener tiempo para cruzar. Es que el colectivo segundos antes del siniestro estaba parado, sobre Las Heras. El chofer puso primera, rumbo al Sur, y apenas hizo unos metros cuando sintió el estruendo.

La hipótesis es que Flores clavó los frenos y derrapó, dejando una larga marca en el asfalto. El micro casi que terminó sin daños, porque el motociclista se metió debajo prácticamente sin tocar la chapa exterior. Los pasajeros declararon que sintieron un ruido y que luego tuvieron la sensación de haber atravesado un lomo de burro. En realidad a quien pasaron por encima fue a Flores, que pese a que llevaba casco no tuvo ninguna chance y falleció en el acto.

En el lugar trabajaron peritos de Criminalística junto a los investigadores de la UFI Delitos Especiales, comandada por el fiscal coordinador Adrián Riveros.

El colectivero, identificado como José Cortez, quedó detenido y en las próximas horas le imputarán formalmente el delito de homicidio culposo (matar sin intención).