A JUICIO. Luego de cosechar otro revés en la Corte de Justicia, el empresario bodeguero tendrá que ir a juicio oral, dijeron voceros del caso. La discusión ahora es si llega libre o no.



El empresario bodeguero sospechado de haber abusado y corrompido sexualmente a su propio nene y a otros dos hijos de la madre del pequeño de una relación anterior será sometido a un juicio oral en el que se debatirá si debe no ser condenado. Según fuentes judiciales, esa es la derivación que tendrá el caso, luego de que los ministros de la Corte de Justicia Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero, rechazaran un planteo de su defensa para revertir dos fallos en su contra: el procesamiento con prisión preventiva que le dictó el juez Guillermo Adárvez. Y la confirmación por mayoría de esa resolución en la Sala II de la Cámara Penal.



Pero la Corte entendió que al no haber sentencia y el caso estar aún abierto, no debía intervenir, pero sí en el pedido de libertad porque es un derecho fundamental del imputado. Por eso en los próximos días decidirán llegará o no libre al juicio, luego de escuchar las opiniones de los defensores y la Fiscalía, indicaron los voceros.



En teoría, el empresario debería seguir detenido pues los graves ilícitos que le imputan no permiten la excarcelación. Un sospechoso puede quedar libre si el mínimo de pena de los delitos que le atribuyen es de 3 años o menos. Pero al bodeguero de 63 años, le recriminan maniobras delictivas que tienen una pena mínima de 8 años de cárcel y un máximo de 50, indicaron.

En teoría no debería ser liberado porque le atribuyen delitos que no son excarcelables



El sospechoso había sido detenido el 5 de febrero del año pasado por orden del juez Adárvez, cuando entendió que, entre otras pruebas, de las entrevistas en Cámara Gesell y abordajes psicológicos del hijo del empresario y sus hermanos adolescentes, se desprendía que habían sido abusados y corrompidos en su sano sentido del sexo por el acusado.



‘El mérito de la prueba ya fue objeto de análisis por parte del juez de Instrucción y de la Cámara de Apelación, por lo que la pretensión de los recurrentes necesariamente importaría un tercer estudio del aspecto probatorio, labor que no corresponde a la Corte de Justicia en un proceso investigativo en ciernes (aún abierto)’, dijo en su voto el ministro Caballero Vidal.