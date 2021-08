Los ministros de la Corte de Justicia Adriana García Nieto, Marcelo Lima y Guillermo de Sanctis, rechazaron uno de los últimos intentos de la Fiscalía para revertir la decisión de un juez del Tribunal de Impugnación, que el 28 de mayo pasado ordenó liberar bajo palabra y mantener controlado por un dispositivo electrónico a un acusado de violación, un delito que en teoría no permite la excarcelación. Se trata de Facundo Torraga (45), detenido el 2 de mayo y dos días después acusado de golpear y abusar de su expareja, durante un violento episodio -dijo la denunciante- ocurrido en agosto de 2019, con uno de sus hijos como testigo.

Según fuentes judiciales, los ministros entendieron que tenía razón el juez de Impugnación Juan Carlos Caballero Vidal (h), cuando rechazó un recurso de casación de Fiscalía, por considerar que su fallo no era definitivo y la causa aún sigue abierta. La Corte recordó que ya tiene dicho que su intervención ocurrirá en aquellos fallos que produzcan el fin al proceso o a la situación de algún imputado, y no como el caso Torraga que aún no concluye.

En su fallo, la Corte criticó los argumentos expuestos por la Fiscalía para derribar la decisión de liberar a Torraga.

Fue ante esa decisión de Caballero Vidal (h) de cerrarle la puerta para llegar a la Corte, que la fiscal Silvina Gerarduzzi presentó un recurso de queja en el que cuestionó la decisión de liberar a Torraga y pidió que se declaren inconstitucionales dos normas del nuevo Código de Procedimiento que, a su entender, perjudican la actuación de la Fiscalía.

Ambos planteos fueron rechazados por el máximo tribunal, que, de paso, criticó los argumentos expuestos por la fiscal.

Torraga es hijo del bodeguero Mario Torraga, quien se hizo tristemente famoso en los 90 por adulterar vinos con alcohol metílico para obtener mayores réditos económicos, situación que, en 1993, provocó la muerte de 29 personas y graves lesiones en varias más. Por ese caso, había sido condenado a 15 años.

Facundo Torraga fue detenido durante el cumpleaños de su madre. Y desde entonces quedó en la mira con una seria acusación, a causa de un hecho que -según la denuncia- ocurrió casi dos años atrás. Ahora está libre, con dispositivo para controlar que no se acerque a su ex.