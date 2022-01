Preocupada y asustada. La joven albardonera no imagina hasta dónde puede llegar el hacker que tiene acceso a todas sus fotos con familiares y amigos.



Por estas horas, la joven albardonera Valentina González tiene dos claras prioridades: que Instagram elimine su cuenta, y que quienes se la hackearon no se metan con sus familiares o amigos en el tendal de daño que están provocando. Es que a la chica de 21 años, actual Embajadora del Sol de su departamento, alguien le hackeó su usuario de la red social para vender, desde esa plataforma, fotos y videos pornográficos que le atribuyen a ella. Valentina radicó ayer mismo la denuncia en la Seccional 18va de la Policía en Albardón y espera que Instagram acceda a su pedido de eliminar esa cuenta para terminar ya con esa pesadilla. "Tengo miedo de que el hacker use la información o las fotos que tengo en mi cuenta para hacer algo más grave, o dañe a mi familia o amigos", le reveló con angustia a este diario.

Valentina se enteró del cyberataque la noche del lunes pasado. "Me mandaron un link de catálogo de pijamas por Instagram -relató-. Me metí para ver los productos, me pidieron mi usuario y lo puse, y desde entonces no pude entrar más a mi cuenta. Al rato nomás, mis conocidos me empezaron a llamar y mandar mensajes preguntándome si era yo la que estaba subiendo esos contenidos desde mi cuenta".

Con "esos contenidos", la Embajadora se refiere a cientos de fotos y videos pornográficos que la Valentina trucha, es decir el hacker que usurpó su identidad en Instagram, ofrece a la venta.

Lo primero que hizo entonces fue acudir a conocidos que saben mucho de computación para intentar destrabar ese hackeo y recuperar su cuenta. No lo logró. Luego intentó que la red social clausurara esa cuenta. Tampoco lo logró. Mientras hacía esas gestiones, le empezaron a llover mensajes por Facebook de "clientes" que se quejaban de haber sido estafados: habían pagado hasta $5.000 por cada imagen, sin recibir nada a cambio.

"Me enoja muchísimo que interrumpan así mi privacidad y ensucien mi nombre". VALENTINA GONZÁLEZ Embajadora del Sol de Albardón

Harta y asustada, ayer Valentina fue a la Policía y puso la denuncia, que se encamina a ser tomada por la división de Delitos Complejos, ya que hay que hacer todo un seguimiento por el espacio virtual para dar con los delincuentes. Lo único que han sacado en claro hasta ahora es que quien se hace pasar por Valentina envía una cuenta de Mercado Pago para cobrar por los desnudos. Esa cuenta está a nombre de Marta Fernández, de Corrientes, pero ni siquiera se puede establecer aún si esa identidad corresponde a alguien real.

"No sospecho de nadie en particular, creo que esto es algo hecho al azar y justo me tocó a mí", dijo la joven Embajadora y hockista, que además trabaja en el municipio albardonero y en un comercio del departamento.

Sobre cómo le está impactando este episodio de hackeo y estafas, Valentina dijo que "vergüenza no siento, porque yo jamás haría ese tipo de contenido, mucha gente me conoce y sabe que no soy capaz de hacer eso. Pero sí tengo miedo de lo que puedan hacer, porque en esa cuenta tengo muchas fotos de familiares y amigos, y también de cuando fui elegida Embajadora de Albardón. Y también siento mucha bronca, porque es un daño muy grande, y yo jamás le haría a nadie algo así".

Ahora la chica pide que más usuarios de Instagram denuncien la cuenta, a ver si finalmente consigue que la cierren.