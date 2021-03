Tras confirmarse este jueves la aparición con vida de Maia Yael Beloso, la nena de 7 años que había desaparecido el lunes en la zona de Parque Avellaneda, Élida, la abuela, confirmó que su estado de salud es bueno. “La vi riéndose y supe que estaba bien. Gracias a Dios mi nieta está bien”, remarcó la mujer.

La menor estaba en Luján y fue localizada junto con el secuestrador Carlos Savanz por las fuerzas de Seguridad. El hombre fue detenido.

“Vinimos a las tres de la mañana desde General Rodríguez para estar acá”, contó la mujer emocionada. “Ella es hermosa, buenita, es muy dada. El señor este que la llevó la tenía engañada”, aseguró.

Savanz había generado un vínculo de confianza con Maia y su mamá, Estela, y se había llevado a la nena el lunes con la promesa de conseguirle una bicicleta nueva. “Mi hija no la dio. Ella se droga, es cierto, no voy a decir que no, pero a mi nieta la tenía como si fuera una reina”, explicó Élida en referencia al problema de adicciones de la mamá de Maia.

La mujer se mostró conmovida y feliz de haber encontrado sana y salva a la menor, a quien buscaron intensamente desde el lunes tanto la Policía porteña como la bonaerense y la federal. “Esto fue un ‘chirlito’ de Dios para que mi hija se diera cuenta de lo que es Maia. Necesita ayuda y yo vengo pidiéndola”, expresó Élida. “Me prometió que si la nena aparecía sana iba a dejar la droga”, agregó.

Además, la mujer aseguró que tenían miedo de no encontrarla. “En un momento ya no quise ver más la televisión ayer”, señaló y agradeció los vecinos del barrio, que se movilizaron sin descanso.

