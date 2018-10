Adrián Orlando Yañez salió al cruce de los dichos del encargado de la estación de servicio de Ignacio de la Roza y Salta, en Capital, que terminó con uno de los payeros heridos. El hombre reconoció una discusión subida de tono, que su hijo le "agarró" la mano al empleado, pero desmiente que esa acción haya terminado con una fractura.

Además, dijo que el episodio se está "utilizando políticamente". "Yo soy amigo de Juan Sansó y Rodolfo Colombo, durante muchos años fui militante. Creo que están usando esto que ocurrió", dijo en diálogo con Diario de Cuyo.

Yañez reconoció una discusión con el empleado por no respetar el lugar que él y su hijo tenían en la fila, pero afirmó que fueron ellos los que recibieron insultos. "Yo le indiqué que no estaba respetando el orden de llegada, él me responde mal y me insulta", relató.

Según el testimonio del hombre, fue el maltrato del playero lo que ocasionó que su hijo reaccionara. "Mi hijo discutió, fue el hombre quien le tiró una piña y cuando se trató de defender lo agarró de la mano. Es imposible que lo haya quebrado, sólo lo agarró", aclaró.

Padre e hijo afirmaron que se presentarán ante la justicia para que se aclare lo ocurrido por sentirse difamados.