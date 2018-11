Furiosos. Familiares de la alumna dispararon ayer contra el portero. "Merece morir", dijeron. También aseguraron que "harán lo posible" para que pueda abortar.

La alumna de 14 años que acusó a un portero de la escuela a la que asiste de violarla varias veces dentro del establecimiento escolar, fue sometida a estudios médicos y ayer se confirmó que está embarazada, dijeron fuentes judiciales.





Voceros del caso precisaron que cursa la semana 27 de gestación (casi 7 meses) y su familia tiene toda la intención de lograr que aborte a la criatura, pero esa idea se topa con dos obstáculos: la ley no lo permite y sería muy riesgoso por el avanzado estado de gestación.





No obstante, ayer uno de sus familiares directos aseguró a este diario: "haremos lo posible para que pueda abortar. Vamos a pedir algún recurso o algo. Imagínese lo terrible que debe ser el día de mañana tener un hijo de un violador", refirieron los familiares de la adolescente.





Después de meses de silencio, todo salió a la luz el pasado lunes, mismo día en el que el hecho fue denunciado en el ANIVI. Al parecer, la alumna tuvo una pesadilla, despertó llorando y ante las preguntas de la madre, se quebró y le contó los presuntos sometimientos sexuales a manos del portero de turno mañana (de 61 años) de la escuela de La Bebida, en Rivadavia, a la que concurría para las clases de educación física.

Andaba rara, pero nadie imaginó que estaba embarazada. No dijo nada por las amenazas Familiar de la alumna





"Te tengo que contar una cosa mamá: el portero de la escuela me ha violado. Me agarraba en el baño, me hacía lo que se le daba la gana y después me amenazaba con que si decía algo me iba a cag... matando y me iba a tirar en un canal", le habría dicho, según familiares.





Una vez que la denuncia llegó a la Justicia, se ordenó que la menor sea revisada por médicos. Y se constató que estaba embarazada. Ahora bien, si el hijo es o no del portero se podrá saber recién cuando nazca, con una prueba de ADN. Por lo pronto es imposible determinarlo, explicaron fuentes judiciales.





La niña ayer fue entrevistada por psicólogos del ANIVI en Cámara Gesell. El fiscal Daniel Galvani y el juez Alberto Benito Ortiz (Primer Juzgado de Instrucción), esperan los resultados del informe de esos profesionales, que será una prueba clave para determinar si la alumna fabula o no.





Según trascendió desde la familia, la niña negó que los supuestos encuentros sexuales en los baños de la escuela hayan ocurrido con su consentimiento, versión que habría dado el sospechoso cuando lo fue a buscar la Policía.





El portero fue detenido y quedó alojado en los calabozos de la seccional 34ta de La Bebida. Se espera que en las próximas horas sea trasladado a Tribunales para defenderse a través de una declaración indagatoria.





"La nena está re mal. Ese tipo no se merece cárcel, directamente merece morir. Ha destruido a la familia", dijo una familiar de la adolescente que pidió reserva de su identidad.