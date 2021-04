Los padres de Diego Quiroga García, uno de los delincuentes perseguidos y asesinados por un conductor que había sido asaltado en la puerta de un banco de la ciudad de Rosario, recordaron a su hijo y hablaron de la pesadilla que sufren desde el jueves pasado. “De eso no se vuelve”, afirmaron.

En diálogo con el diario La Capital, Mónica y Alberto, los padres de Diego, no justificaron el accionar de su hijo pero descargaron su bronca por lo que, para ellos, fue una reacción desmedida. “Ahora mi hijo ya no está más. A lo mejor murió como quería. También es cierto que a él un muchacho lo condenó a muerte por un robo y ahora ya no lo tengo”, cuestionaron.

El hecho ocurrió el último jueves en el barrio Fisherton cuando un joven, que había sido víctima de una presunta salidera bancaria, persiguió unas seis cuadras con su camioneta a los sospechosos y los atropelló. Diego murió en el acto por la violencia del impacto mientras que su cómplice, Luciano Escudero, de 29 años, fue trasladado a un hospital por las heridas y murió un día después.

El padre del joven muerto contó que su hijo había salido hace dos años de la cárcel y desde entonces trabajaba con él como fletero. “Por eso no se merecía este final, aplastado en una vereda como un perro”, resaltó Alberto, y agregó: “Él tuvo errores, fue un delincuente, pero lo pagó en la prisión. Ahora que se encargue la Justicia de lo que hizo este otro pibe y su familia tendrá que sufrir lo mismo que sufrimos nosotros, aunque con una gran diferencia: ellos seguirán viéndolo cada vez que puedan y yo voy a tener que ir al cementerio sin poder verle la cara a Diego porque está enterrado”.

“¿Sabés la cantidad de veces que pedí que mi hijo estuviera preso? ¿Sabés la cantidad de veces que le pedí a Dios que lo sacara de la calle? Porque lo quería vivo, y ya no lo tengo más”, se lamentó Mónica, tras lo cual remarcó que su hijo menor tiene miedo ahora de ir a la escuela por los mensajes intimidantes que recibe a través de las redes.

La persecución y el doble crimen fue registrada por 19 cámaras de seguridad de las cuales hasta el momento solo fueron relevadas tres. El conductor que atropelló a Quiroga García y a Escudero fue imputado por doble homicidio simple. El juez Román Lanzón hizo lugar al pedido de prisión preventiva del fiscal y estableció un plazo de 60 días.

“Ahora no quiero saber más nada. Que la Justicia determine si fue un robo o no. Si mi hijo tenía que estar preso lo hubiese estado, pero lo mataron y eso es mucho peor que robar”, sentenció Alberto, y concluyó: “(El conductor) prefirió hacer justicia por las de él y ahora lo tiene que pagar con la cárcel”.