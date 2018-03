Según dijo la mamá de Cristian Cortéz, el chico que se debate entre la vida y la muerte después de ser golpeado por algunos los vecinos tras ser sorprendido robando, afirmó en los micrófonos de Radio Sarmiento que demandará a los vecinos que atacaron a su hijo.

En medio de lágrimas, Mary confirmó que su hijo está muy grave y con un daño cerebral “irreversible”. “Van a pagar lo que le hicieron a mi hijo”, dijo.

La mujer dijo que se hijo tenía antecedentes y anoche había salido con un amigo. “El chico vino y me dijo que se lo había llevado la policía, pero no me dijo que le habían pegado y tirado en la calle”, relató.

El caso

Según trascendió esta madrugada el joven de 18 años fue sorprendido robando en una casa del Barrio Güemes y fueron los vecinos quienes, tras reducirlo, lo molieron a golpes.

El chico se encuentra en coma y peleando por su vida.