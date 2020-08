Una mujer fue brutalmente golpeada por un hombre que la quiso violar en un tren, frente a su hijito de 6 años que presenció la horrorosa escena. El hecho ocurrió hace unos días en Ucrania, mientras viajaban desde Mariupola a la ciudad de Kiev.

Según informó el diario Daily Mail, Anastasia Lugova, de 28 años, que trabaja como presentadora de televisión, estaba durmiendo con su hijo en su compartimiento del tren cuando, en medio de la noche, sintió que una mano le empezó a apretar el cuello. Al abrir los ojos un hombre, identificado como Vitaliy Rudzko, de 45 años, comenzó a pegarle en la cara.

“Empecé a gritar con todas mis fuerzas. Pero él siguió pegándome y me dijo que fuera ‘una buena chica’ y nada malo pasaría”, comentó la mujer en diálogo con el diario inglés, a la vez que reveló que en ese momento su pequeño hijo se despertó y comenzó a llorar por el miedo.

“Empecé a suplicarle que por favor no le hiciera nada a mi hijo y le pedí que fuéramos a otro lugar, donde yo haría cualquier cosa que él quisiera. Él aceptó y me ordenó que fuera a su compartimiento”, agregó. Una vez allí, mientras el abusador se sacaba la ropa, ella lo golpeó, salió corriendo hacia donde estaba su hijo, lo alzó y fue al sector donde estaba el conductor del tren para pedir ayuda.

“Nos escondió dentro de su cabina mientras los trabajadores del tren redujeron al violador”, cerró la mujer. Al llegar a Kiev entregaron al acusado a la policía. Rudzko quedó detenido y podría enfrentar una pena de hasta 8 años de cárcel.

La mujer tuvo que ser internada y se está recuperando: “Me duele mucho por mi hijo, que no para de llorar y me pide perdón constantemente por no haberme podido proteger”.

Fuente: Daily Mail