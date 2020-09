Julia Cobarrubia (46) se encadenó en la tarde de hoy martes en el edificio de Tribunales, reclamando por la libertad de su hijo Gustavo Ezequiel (21), quien lleva detenido 13 días en la Comisaría 18 por un supuesto robo, que ella niega que haya cometido su hijo, además de sostener que nunca recibió información respecto al tema.

Fuentes judiciales indicaron que Cobarrubia continúa detenido en la comisaría porque así lo establece el actual protocolo por el Covid-19 y que en dos días ya habrá cumplido el aislamiento obligatorio, por lo que si no hay orden de eximición de prisión (ni tampoco manifiesta síntomas de estar infectado de coronavirus), estará ya en condiciones de ser trasladado al Penal de Chimbas.

Esta posibilidad es concreta porque hoy por la mañana el fiscal de la causa, Renato Roca opinó formalmente que no se le debe dar la eximición a Cobarrubia y a otros dos detenidos por el supuesto robo de un cuatriciclo. Ahora, la jueza subrogante del Segundo de Instrucción, Gema Guerrero, decidirá si le otorga o no el beneficio a los tres sospechosos, quienes ya fueron indagadosy están acusados de robo agravado por despoblado y en banda. La fuente consultada indicó que tanto Cobarrubia como los otros dos imputados, de apellido Caballero y González, respectivamente, intentaron huir ante la presencia de efectivos policiales, una versión diferente a la que dio la mujer.

Julia, que se encadenó a una de las rejas del edifici,o ya dejó la protesta porque aceptó la propuesta de funcionarios para que en la mañana de este miércoles sostenga una entrevista en el Juzgado donde se realiza la investigación. En Tribunales aseguraron que ella no se había presentado antes y que el abogado que defiende a su hijo y los otros dos sujetos, César Jofré, está al tanto de la situación. "Si no hay comunicación entre la señora y el abogado, no es responsabilidad del Juzgado", sostuvo la fuente.