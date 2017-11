Sorprendido. José Sánchez se mostró sorprendido por la acción de los ladrones que abrieron un boquete y destrozaron la alarma de su negocio.

Unos ladrones no tuvieron ningún problema de romper la pared de un primer piso para entrar a robar a un negocio de Capital. Además de abrir un boquete, destrozaron la alarma y se llevaron tres computadoras y dos televisores.



El ataque fue perpetrado contra la firma Insuplast Argentino, que vende artículos descartables y papel, en calle Paula Albarracín de Sarmiento, metros al Sur de Sargento Cabral. Los delincuentes fueron prácticos: directamente destrozaron una pared placa y chapa de la planta alta del negocio y así abrieron un hueco por donde se metieron al local. Esto pasó el lunes a la madrugada.



Los vecinos sólo escucharon los ladridos de los perros, dijo José Sánchez, dueño del negocio. Y es que la alarma no sonó. Los ladrones rompieron la bocina y arrancaron las cámaras, incluso se llevaron la grabadora de imágenes.



Sánchez contó que los desconocidos sustrajeron tres computadoras completas y dos televisores de 22 pulgadas que estaban fijados en las paredes del salón. No había dinero y a la mercadería no la tocaron. El comercio funciona allí hace un año y nunca habían tenido un robo. El dueño explicó que reforzaron la pared y ahora están poniendo rejas en todos los accesos.

Empleado desleal



Un hombre fue detenido por el robo en la carnicería donde trabajaba hasta hace 15 días, en calle Meglioli, en Rivadavia. El hecho fue descubierto el lunes y sustrajeron cerca de $100.000, sin ejercer violencia, según la denuncia en la Policía. Los efectivos de la Seccional 13ra secuestraron $10.000 en la casa del sospechoso, de apellido Chávez (30).



¿Le robó su pareja?



Una mujer de Chimbas denunció que su pareja le sustrajo los 10.000 pesos que había obtenido a través de un préstamo del Anses para construir una habitación en su casa en la Villa Del Rosario. Mónica Molina (47) contó que salió a comprar y su ahora exconcubino se quedó solo en la vivienda por un rato. El lunes descubrió que el dinero no estaba.