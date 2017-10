Destruido. Esto es lo que quedó del Fiat Duna que fue incendiado ayer en la madrugada en el Bº Los Tamarindos.

Unos ladrones intentaron robar un auto del dueño de una radio y, como no pudieron llevárselo, le prendieron fuego.



Esto pasó en la calle Santa Cruz en el Bº Los Tamarindos, Chimbas. Roberto Ferreyra, conductor radial y socio de la FM Chimbas, se despertó ayer a las 4 por el ruido de las sirenas de los Bomberos. Cuando miró hacia la calle, descubrió que su Fiat Duna no estaba. “Me dije: ‘Me afanaron el auto‘. Cuando salí, ví que el auto estaba a 30 metros de la casa y ya estaba todo quemado”, relató el hombre, quien había dejado el coche estacionado en la puerta de su casa a las 0,45. “No me caben dudas de que lo incendiaron intencionalmente. Pienso que quisieron robarlo y no pudieron. O buscaron hacer daño por algún comentario en la radio”, explicó.