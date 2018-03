A dos años de ser acusado de haber abusado sexualmente de una estudiante cuando era coordinador en Bariloche, Enzo Lampasona rompió el silencio y contó detalles de su paso por la cárcel. “Fue una pesadilla, soy inocente”, dijo al borde de las lágrimas.

El joven reiteró en varias ocasiones que jamás abusó de la chica, aunque evitó dar detalles de lo ocurrido y las razones de la denuncia.

Mientras enfrenta el juicio en su contra, el joven visitó los estudios de Radio Sarmiento. “Estoy tranquilo, vivo con esto hace más de dos años y medio. Jamás me escondí, ando con la cabeza en alto y sé la persona que soy”, dijo.

“Soy inocente y por eso estoy tranquilo”, agregó.

El momento más estremecedor de la entrevista fue cuando Lampasona relató sus cinco meses detenido. “Fue una pesadilla, pensé que perdía mi vida”.

“Es muy duro, no se lo deseo a nadie. Yo siempre me manejé en un ambiente bien y de repente encontrarte en esa situación es una locura. Los internos me hacían la vida imposible, pero no me tocaron. Los guardiacárcel fueron terribles, el día que entré me hicieron la “bienvenida” y esa noche pensé que me moría. Me pegaron por todos lados”, contó.