Excarcelado. Heriberto Eduardo Luján (24) llegó excarcelado a juicio, porque le atribuyen un homicidio preterintencional.



Eran como las cuatro y media de la tarde de aquel 1 de mayo del año pasado. Y en esa casa abandonada de la calle España al 617, en Jáchal, había corrido bastante alcohol entre dos hermanos y otros dos amigos que festejaban el Día del Trabajador. Hasta que la tranquilidad de la tarde se quebró bruscamente. Heriberto Luján (24) entró de golpe y les exigió a tres de ellos que se fueran, pues pretendía resolver viejos problemas con Luis "Colo" Robledo (44 años). Fue ahí que el hermano de este vendedor ambulante, Oscar Robledo, intentó intervenir pero Luján lo tumbó de una trompada al piso. Y lo que siguió fue más violencia, una forcejeo con lanzamiento de piñas que terminó con Luis también en el piso, pero estrellándose de cabeza contra un cilindro de cemento.

Según el expediente, los dos amigos que salieron afuera de ese rancho, Darío Guevara y José Godoy, se metieron para sacar a un descontrolado Luján y volvieron al interior a auxiliar a Robledo. Pero Luján entró otra vez, le dio una trompada al vidrio de un mueble que había y se lastimó. Para entonces las cosas tomaban otro rumbo, porque el golpe que dio Robledo de cabeza contra el objeto de cemento terminaría por decretar su fin.

Luján entonces quedó preso y acusado de cometer un homicidio que, en opinión del abogado de la familia de la víctima, Ismael Hidalgo, fue agravado por ser cometido contra una persona indefensa.

Esa versión no prosperó y Luján fue excarcelado porque le imputaron homicidio preterintencional, pues se consideró que su intención fue lesionar a Robledo al darle una piña, pero no causar su muerte, aunque ese resultado se produjera por su acción. Luján llegó excarcelado a juicio. Y a través de su defensor, Jorge Aguiar, acordó un proceso abreviado con la fiscal Leticia Ferrón de Rago, en el que acepta 3 años de prisión sin encierro. Hidalgo se opuso, pero su opinión no obliga al juez Ernesto Kerman, que ahora debe resolver.