Complicado. El acusado atribuyó la denuncia al despecho de la mamá de la nena porque él se opuso a tener una relación con ella. En el informe psicológico se asegura que la nena no miente.

Para el fiscal de Cámara Gustavo Manini y el defensor oficial Marcelo Salinas (representa a la familia de la víctima) no hay dudas: el sujeto de 29 años aprovechó durante año, por lo menos, que su sobrinita de 10 años iba a cuidar a su bebé y a jugar con sus otros hijos pequeños, para manosearla y someterla a otras prácticas que fueron graves aunque no llegaron a la violación. Ambos funcionarios calificaron esos delitos como abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser el acusado guardador, es decir porque cuando la nena iba a su casa quedaba a su cuidado, dijeron fuentes judiciales.



Por esa razón el fiscal Manini pidió 10 años de cárcel y Salinas adhirió a ese pedido de pena.



Quien se opuso a esa posible definición del juicio que en la Sala I de la Cámara Penal dirige en forma unipersonal el juez Juan Carlos Caballero Vidal (h), fue Ismael Hidalgo, quien solicitó la absolución lisa y llana de su cliente.



Los hechos se conocieron el 3 de octubre de 2015, cuando la nena le contó a uno de sus primos sobre lo que le hacía su tío, al menos tres veces por semana durante las tardes, cuando iba a cuidarle el bebé porque su tía salía a trabajar y, de paso, jugaba también con sus otros primitos.



Esa versión llegó en el acto a la madre de ese niño y enseguida también a la mamá de la nena. El escándalo familiar y la denuncia del caso fue la consecuencia directa de esa situación, que fue corroborada por un psicólogo que entrevistó a la pequeña en Cámara Gesell y ahí determinó que no mentía.

Los abusos ocurrieron tres veces por semana, durante un año



Esas pruebas fueron claves para complicar al sospechoso que llegó detenido al juicio y ahora intenta desligarse con una versión que para el fiscal y la parte querellante no es creíble.



Según fuentes judiciales, el sujeto dijo que está preso injustamente porque, en su opinión, la denuncia en su contra fue obra de la mamá de la nena por despecho, pues él se negó a tener la relación sentimental que la mujer pretendía, indicaron.



El lunes, el magistrado escuchará a la Asesora de la Niñez Patricia Sirera, le dará la posibilidad de las últimas palabras al acusado y pasará a analizar la prueba para dar a conocer cuál es su veredicto.