Un sujeto fue detenido y quedó a disposición de Flagrancia luego de que su esposa llamara a la Policía porque recibió de su parte una trompada en el rostro, dijeron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió anoche, en una casa del Barrio CESAP, en Rivadavia. Eran aproximadamente las 22.20 cuando personal policial de la seccional 13ra fue comisionado a ese lugar en virtud de un llamado al 911 de una mujer que denunció que su esposo, llamado José Fabián Farías (47), la había agredido.

Los policías entrevistaron a la víctima, que se encontraba en la puerta del domicilio, quien les expuso que su esposo minutos antes le había propinado un golpe de puño en el rostro, más precisamente a la altura del ojo izquierdo, por lo que personal policial procedió a ingresar al domicilio y aprehender a Farías, que en todo momento se mostró desafiante, intentando agredirse posteriormente en el interior del móvil policial, comentaron fuentes vinculadas al caso.

La víctima fue trasladada a la Comisaría para la Mujer, donde procedió a efectuar la denuncia correspondiente manifestando que hace 23 años que está casada con Farías, con quien tuvo cuatro hijos.

Además, explicó que el problema comenzó cuando se encontraba conversando en el hombre en el quincho de la casa. Dijo que su marido le manifestó: “Que te parece si matamos a la bruja”, ya que piensa que le han hecho una brujería.

Ella le contestó: "No hay que matar a nadie porque si no vamos presos", ante lo cual su marido se ofuscó y comenzó a romper unos adornos de Navidad que estaban en el quincho. Luego le dijo: “Es tu amiga la que nos hizo la brujería", a lo que la víctima no le contestó para no ofuscarlo más, consta en la denuncia.

Según la acusación, en ese momento el hombre se le acercó y le propinó un golpe de puño en el rostro a la altura del ojo izquierdo, provocando que con sus anteojos se golpee en la mandíbula.

Ante esto por miedo la mujer se colocó atrás de una mesa y comenzó a gritarle: "Me volviste a pegar", con la intención de que escuchara su hija que se encontraba en el interior de la vivienda. La joven fue hasta el quincho y le comenzó a recriminar a su padre la agresión a su madre, manifestándole a esta última que efectuara la denuncia. Farías le dijo: “No vas a hacer nada, no vas a decir nada”, ingresando al baño del quincho, momento en que la damnificada aprovechó para llamar al 911.

Farías será juzgado en Flagrancia por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo por ser cometidas en contexto de violencia de género e intrafamiliar.