Eran alrededor de las 13 y el joven padre de familia, empleado, transitaba en moto por una calle de Concepción, Capital, cuando otro motociclista con casco se le puso a la par, por el costado derecho. Supo cuáles eran sus intenciones cuando le metió la mano a su bolso y le arrebató el celular, un Samsung A10. El ladrón pegó la vuelta en contramano y la víctima lo siguió, sin saber que se expondría a una peligrosa situación que hoy lo tiene con miedo: luego de varias vueltas encontró al delincuente parado en una vereda como si nada, pero cuando lo presionó para que le volviera el aparato, sacó un arma y lo obligó a marcharse. Lo llamativo fue que luego, por la noche, pasó en moto por la casa de la víctima, se levantó la remera dándole a entender lo del arma y lo amenazó: "Buchón, vigilante, ya te voy a enganchar", lanzó.

"Cómo supo que yo lo había denunciado en la seccional 2da, no lo sé, pero ahora tengo miedo porque sabe dónde vivo. Tengo esposa y tres hijos pequeños y no quiero que les pase nada, uno no sabe hasta dónde pueden llegar estos tipos", manifestó el trabajador, Martín Sánz.

Todo pasó el miércoles pasado alrededor de las 13. Sánz recordó que circulaba por Tucumán al Sur y que al pasar Chile, en Concepción, Capital, el "motochorro" le sacó el celular, se volvió en contramano hasta Chile. Y que entonces decidió seguirlo hasta que lo perdió de vista.

Pero no se rindió. Luego de dar varias vueltas se lo topó en calle Mendoza en inmediaciones del Club Mocoroa y entonces lo reconoció. Luego de negar haber cometido robo alguno, el sujeto le dijo que lo había "descartado" en un contenedor, pero como vio que nada convencía a Sánz, sacó un arma tipo pistola y lo sentenció: "Andate porque te voy a pegar", lo amenazó. Y el joven partió hacia la seccional 2da donde denunció el hecho, con sus detalles. Lo curioso para Sánz fue que por la noche, mientras estaba con parte de su familia en su casa, el mismo sujeto pasó en moto, se levantó la remera y volvió a amenazarlo por haberlo denunciado.