Preocupada. La abuela de Noelia Sosa se mostró preocupada por la salud de su nieta. "Fue un golpe muy fuerte, está complicada", dijo.



Un motochorro atacó a dos hermanas que también se trasladaban en moto, le tironeó a una de ellas la cartera, provocó que una de ellas cayera al asfalto y quedara muy grave, porque golpeó con la cabeza. Noelia Sosa (35) anoche seguía internada en el Hospital Rawson, con lesiones en las piernas, los brazos y una hemorragia cerebral.

Todo ocurrió cerca de las 22.30 del último miércoles, cuando Noelia y Melisa (21) salieron de una reunión en el Salón del Reino de los Testigos De Jehová (General Acha 368 Norte) y en una Corven 110 cc se dirigían a su casa del Barrio Constitución, en Santa Lucía. "Yo iba manejando. Íbamos por la General Acha (rumbo al Norte) y cuando hice la curva de la San Lorenzo vi que se me acercó mucho una moto. Era un tipo en una Yamaha que tenía casco. Cuando lo tenía al lado aceleré para escaparme, pero el sujeto le agarró la cartera a mi hermana y como ella no la soltó, hizo fuerza para sacársela y la tiró", explicó Melisa. Noelia tuvo la poca fortuna de que se le salió el casco antes de pegar contra el asfalto. "Tras caer le dio una crisis muy grande. Empezó a decir que le dolía la cabeza, no paraba de llorar y no se podía levantar. Los médicos se la llevaron inconsciente, estaba delirando", relató la chica.

En la cartera la mujer llevaba documentación, algo de dinero y su celular, desde el cual ayer por la mañana hicieron una llamada a su padre pidiendo $5.000 para devolver las pertenencias.

"Está grave, tiene muchos golpes por todos lados. Qué brutalidad...", dijo la abuela de la víctima. "Lo que más nos preocupa es la salud de mi hermana, que pueda salir adelante", cerró por su parte Melisa.



> Quebraron a una anciana para robarle

Otra víctima de la inseguridad fue una anciana de 76 años que terminó con una quebradura tras ser atacada por un delincuente que intentó sustraerle el celular. El hecho ocurrió alrededor de las 21 del pasado martes, en el interior del Barrio UPCN , en Chimbas, cuando Florencia Díaz caminaba hasta la vivienda de su hijo.

En un momento, un sujeto la interceptó y en el forcejeo tiró a la anciana al piso, donde se golpeó muy fuerte en su brazo derecho. Es más, cuando la atendieron los médicos del Hospital Rawson comprobaron que tenía quebrado el húmero de esa extremidad, dijeron fuentes policiales. El sujeto escapó.