Libre pero complicado, así quedó el cabo Juan Arce.



El juez subrogante en el Primer Juzgado Correccional, Ricardo Grossi, excarceló al cabo de Policía Juan Arce (39) luego de contar el visto bueno del fiscal Roberto Mallea, quien no se opuso a la liberación del policía porque no tiene antecedentes y porque se supo que no estaba ebrio el día en que casi mató en un choque a una chica que salía de trabajar, la noche del 27 de febrero pasado en Rawson. Eso sí, el efectivo la tiene complicada: quedó suspendido en sus tareas en la Fuerza y ahora está imputado de cometer el delito de lesiones leves culposas, agravadas por el exceso de velocidad a la que conducía esa noche al salir de trabajar en la seccional 6ta. Y por darse a la fuga luego de atropellar a la riojana Lourdes Millicay (23), cuando enfilaba en bicicleta hacia su casa en Pocito luego de salir de trabajar en una avícola. La joven se salvó por poco de lo peor, pero quedó con varios dientes menos y fracturas en su nariz y en su maxilar, entre otras lesiones.



La prueba más comprometedora contra el policía fue una cámara de seguridad, en la que quedó registrado que el efectivo circulaba a elevada velocidad por calle 5 al Oeste. Y que luego de embestir a la trabajadora que circulaba por Hipólito Yrigoyen al Sur, aceleró también para escapar de la escena del siniestro, precisaron los voceros.

Fue por la cámara de seguridad que pudieron individualizar el vehículo y sorprenderse al saber quién era el conductor.