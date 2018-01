Absuelto. Kevin Mercado junto a su abogado antes que le dictaran la absolución.

Un juez de los tribunales de flagrancia absolvió y ordenó la libertad de un joven que fue detenido el 4 de este mes por tentativa de robo en Chimbas y del cual no tenían pruebas en su contra. Se trata de Kevin Patricio Mercado (18), quien fue apresado en Villa Porres acusado de intentar sustraer la cartera a una mujer. Su abogado César Jofré demostró que el joven pasaba por el lugar y fue injustamente detenido, además no tenía antecedentes. La fiscal Virginia Branca no pudo sostener la acusación y El juez Eduardo Raed lo absolvió.