El acusado Leonardo Martín Pérez (derecha) negó haber tenido intenciones de matar. Para el fiscal, quedó probado lo contrario.

El fiscal de Cámara Gustavo Enrique Manini pidió ayer al juez de la Sala I de la Cámara Penal, Juan Carlos Caballero Vidal (h) que condene a 14 años de cárcel al remisero Leonardo Martín Pérez Pastor (39) por la tentativa de homicidio doblemente agravado (por el vínculo y por femicidio) contra su ahora expareja Alejandra Arteta. Para la fiscalía, quedó probado que sobre el mediodía del 6 de enero de 2016, en inmediaciones del ingreso a la casa que compartían en el barrio Soeme, Pocito, discutieron como otras ocasiones (esa vez porque ella no quería ir al cumpleaños de su suegra) y la atacó con un ladrillo, al punto de que la hubiera matado si no hubieran intervenido unos vecinos que pusieron a salvo a la mujer.



Reinaldo Bedini, abogado de la víctima, compartió el pedido de pena y los argumentos del fiscal, aunque solicitó al juez agregar un agravante más al delito: la alevosía, pues a su entender el ataque se cometió por la espalda, a traición.



El defensor de Pérez, Rolando Lozano, rechazó el planteo de los acusadores. Dijo que era extemporáneo incorporar agravantes, como el femicidio, pues el fiscal debió ampliar la acusación y dar lugar a armar su defensa, lo que no había ocurrido. Y al final pidió el mínimo de la pena por lesiones graves agravadas por el vínculo, ya que entendió que su cliente cometió ese y no otro delito. Hoy el fallo.