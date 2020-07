Luego de que el tribunal de la Sala III de la Cámara Penal condenara a Esteban "Wilo" Pacheco (26) a prisión perpetua, por haberlo encontrado responsable del crimen de Leila Rodríguez (24),la madre de la víctima se mostró por demás conmocionada en la puerta de Tribunales.

En declaraciones a los medios presentes, entre ellos DIARIO DE CUYO, Paula Morales dijo que este fallo “es lo menos que esperaba porque confiaba en la Justicia y así fue, gracias a Dios. Acá termina todo, pero a Leila no me la devuelve nadie, ya mi hija no está”.

En el mismo sentido y con un profundo dolor, la mujer manifestó que “hubo elementos y pruebas muy contundentes” y que Pacheco “no tenía ninguna forma de defenderse”.

Al referirse a sus sensaciones durante el juicio, Morales contó que “el primer día estuve muy nerviosa porque era algo nuevo para mí. El viernes fue impactante porque declaró la forense de Leila y explicó cómo la mató a mi hija, cuándo le dio los puntazos y el momento en que ella cayó al suelo. Y ayer habló él (Pacheco), pero no sabía siquiera cuando había nacido la hija (que tuvo junto a la víctima) y admitió que los rasguños que tenía eran de ella”.

Por último, la mujer expresó que “ahora solo me queda dedicarme a mi nieta y esta condena fue un paso importante para cambiarle el apellido”.