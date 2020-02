El tribunal de la Sala III de la Cámara Penal condenó ayer a 19 años de cárcel al changarín Félix Raúl Castillo (33) por tres delitos: el homicidio simple de la pareja de quien fuera su mujer. Las lesiones leves agravadas cometidas contra esa joven, madre de sus dos hijos. Y las lesiones leves contra el padre de la víctima. Además, los jueces Maximiliano Blejman, Eugenio Barbera y Silvina Rosso de Balanza ordenaron investigar si el abogado defensor del condenado, Nicolás Fiorentino, cometió o no algún delito luego de que la expareja de su cliente lo acusara en el juicio de haberle dictado una carta, certificada en escribanía, en la que se contradecía, pedía perdón y aseguraba que Castillo no había sido el asesino de Cristian Díaz (34). Fiorentino, que había denunciado al fiscal Galvani y que pidió también al tribunal apartarse del caso, anticipó ayer que recurrirá a la Corte de Justicia para revertir el fallo, pues entiende que no se probó la autoría delictiva de su cliente.

El crimen de Cristian Díaz ocurrió alrededor de las 3,30 en la casa de sus padres en la Villa Mariano Moreno, en Chimbas. Esa noche, el joven conversaba con su pareja y madre de su hijo Mariana Flores, cuando apareció un sujeto que, luego de preguntar para confirmar si se trataba de Díaz, lo atacó a cuchillazos. También lastimó a puntazos a ella cuando quiso frenarlo. Y al final alcanzó a lesionar al padre de Díaz cuando trabó la puerta para que no entrara a la casa. Mariana Flores fue pareja de Díaz, luego convivió con Castillo, lo abandonó por violento y volvió con Díaz, algo que Castillo no soportó.