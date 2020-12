Este martes en la siesta, cerca de las 14:45, la policía fue comisionada a un domicilio de Avenida Rawson antes de Colombia, en Concepción, donde una señora de 59 años denunció que fue blanco de un ataque por parte de su pareja, un hombre de 71 años.

La mujer (se preserva su identidad) dijo que este sujeto, identificado como Alberto Leandro Correa, la amenazó y luego la atacó con "un cuchillo de carnicero de 30 cm", provocándole un corte en el antebrazo derecho.

La víctima contó que está casada con el agresor desde hace 25 años, con dos hijas mayores en común, refiriendo sufrir maltrato, verbal, psicológico y físico desde hace muchos años a la fecha. Este escenario de violencia hizo que se separen hacen 4 años, pero siguieron conviviendo por cuestiones económicas.

El violento hecho que desencadena este último episodio -relató la mujer- ocurrió cuando ella se encontraba en el centro y recibe un mensaje de de su hija que le cuenta que Correa decía que se le había perdido una caja con dinero y que si no aparecía esa caja “la iba a degollar”, por lo que regresa y, no bien entra al comedor, Correa le dice “ya me das la plata sino te voy a matar", para luego embestir con un cuchillo sobre el cuerpo de la víctima.

Una de sus hijas que estaba en la casa intercede y forcejea con su padre en defensa de su madre, corriendo peligro de que Correa le de un certero cuchillazo, maniobra que termina con un pequeño puntazo en uno de sus brazos. Logran zafar y corren a la calle a pedir auxilio.

Correa fue detenido y llevado a la Comisaría 2da. El caso se instruye en Flagrancia.