Este viernes, en Mendoza, un hombre sanjuanino sufrió el robo de su auto, que hasta el momento no apareció. Según informó el damnificado a DIARIO DE CUYO, ayer le llevó su Fiat Duna a su primo mecánico para que se lo arregle. Luego, salió a comprar aceite para la caja de cambios y se demoró unos tres minutos.

Sin embargo, la rapidez fue en vano porque cuando llegó no encontró su vehículo. "Lo cerré con llave, pero cuando regresé el auto ya no estaba, me lo habían robado", contó Paulo Flores. El hombre realizó la denuncia en Guaymallén por el hurto de su Fiat Duna 1.3 Diesel Modelo '93.

El hecho se registró en General Espejo pasando Guillermo Molina, en Dorrego, Guaymallén.