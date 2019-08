Daños y saqueo. Los ladrones se abrieron paso violentando ingresos de un galpón y una casilla.

El dueño de una empresa de construcción sufrió pérdidas millonarias en un saqueo perpetrado por delincuentes, con un vehículo, en un galpón y una casilla donde guardan aparatos y herramientas en el predio Ecoparque, una planta de reciclaje de residuos a cargo de la Secretaria de Medio Ambiente, situada en calle 5 al Oeste de Pellegrini, en Rivadavia, un lugar con custodia policial. Allí, el obrador de la empresa Conycom (Construcción y Comercial), propiedad de Carlos Leotta (66), tiene a cargo la construcción del acueducto de OSSE que abastecerá de agua a esa planta. Equipados con un camión, suponen, al menos 5 sujetos forzaron los barrotes del galpón de 36 metros cuadrados y la entrada de una casilla donde se ubica el laboratorio de suelos de 15 metros cuadrados, para luego cargar las herramientas que encontraron a su paso.

Una vez adentro revolvieron todo para seleccionar los objetos de mayor valor.



El detalle es sustancioso: 3 canguros de compactación, una perfiladora de fusión, una plancha de fusión, una balanza electrónica, 150 metros de cable trifásico, una soldadora industrial, un taladro de 13 pulgadas, 4 amoladoras de 7 y 4 pulgadas, una sierra circular de mano, una amoladora chica, un teodolito de nivel óptico, un compresor chico, 3 anafes y un martillo demoledor de 2.050 watts. En total, la suma de lo perdido, calcula Leotta, supera el millón de pesos.



"Es muy penoso. Literalmente nos saquearon y nos dejaron pérdidas millonarias", contó, visiblemente indignado. Esa misma mañana realizó la denuncia en la comisaría 7ma. Durante la tarde, un sobrino suyo descubrió en internet que alguien vendía las herramientas sustraídas, por lo que Leotta amplió la denuncia aportando datos sobre el vendedor y posible sospechoso.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar.



Para su sorpresa, dijo que la ampliación no fue tomada en cuenta en la denuncia. "Cuando hablé con la gente de Robos y Hurtos me dijeron que no había ninguna ampliación y cuando hicieron los allanamientos, casi una semana después, no encontraron nada", señaló. También está convencido que el ataque no fue al azar y que pudo haber un entregador. "La zona está custodiada por la Policía porque es un lugar oficial del gobierno. La única forma de entrar ahí es por el camino principal porque los alrededores son de muy difícil acceso. Sin duda hubo algún elemento interno", cerró.



Internada por un robo



Mónica Lucero (38) fue trasladada al Hospital Rawson por la crisis nerviosa que sufrió al descubrir que un ladrón le sustrajo su cartera con documentación y $1.300, a eso de las 19 del pasado martes, cuando estacionó su camioneta en calle 25 de Mayo, al Este de Tucumán, en Capital.