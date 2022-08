Cristian Alejandro Domínguez se llamaba el motociclista que este lunes falleció en La Bebida al impactar contra un montículo de tierra, volar y desnucarse en la caída. Le decían “El Pibe” y tenía 35 años. Trabajaba en una empresa que presta servicios mineros y vivía en el Barrio Valle Grande de Rawson con su pareja y los dos hijos de ella, mientras que era padre de otros dos menores fruto de una relación anterior.

“Salió como a las 7 pero no me dijo a dónde iba. Yo después le llamaba y no me atendía... estaba muerto”, dijo ayer una desconsolada Maira Díaz, pareja del fallecido desde hacía 9 años, quien además de estar muy dolida tenía mucha bronca: “Alguien se tiene que hacer cargo, no puede ser que esa tierra tapara casi toda la calle sin tener señalización”.

La mujer estaba ayer acompañada por otros familiares y vecinos que también estaban con mucha impotencia. “Él era muy bueno, no se metía con nadie, era muy tranquilo y se dedicaba casi solamente a trabajar, era muy guapo”, lo describió Díaz.

Bronca y dolor. Eso sentían ayer los familiares del fallecido. Su pareja (a la derecha) no podía contener las lágrimas.

El HECHO

El montículo de tierra se convirtió ayer en una trampa mortal para el motociclista. Según los investigadores, funcionó como una especie de rampa, pues una vez que se lo llevó por delante, la víctima salió expulsada tan fuerte que voló y cayó a unos 20 metros, sin ninguna chance de supervivencia ya que se desnucó al golpear contra el asfalto.

La desgracia ocurrió a eso de las 7.30 en La Bebida, Rivadavia. Fuentes judiciales indicaron que Domínguez se accidentó cuando guiaba su Corven 250cc por Pellegrini en dirección al Sur. A la altura de la calle Clemente Sarmiento, la Pellegrini está cerrada al tránsito normal y hay un cartel que dice “desvío” y otro “solo acceso a frentistas”. Allí, debido a trabajos de conexión cloacal de la empresa Conycom, se encuentra el montículo de tierra y escombros que ocupa tres cuartas partes de la calzada. El motociclista evidentemente no lo vio o cuando lo hizo no pudo hacer nada para evitarlo, se catapultó por los aires y al caer murió al golpearse la base del cráneo.

Trampa mortal en Rivadavia. Los pesquisas buscan saber si las farolas de la calle iluminaban la parte donde está el montículo, que además de los carteles estaba señalizado con cal.

La conexión cloacal está destinada al nuevo barrio que se construye a metros donde fue el siniestro

El fiscal Francisco Micheltorena (UFI Delitos Especiales), asistido por el ayudante fiscal Adrián Elizondo, ahora investigan para determinar si se puede responsabilizar a alguien por el hecho. Los pesquisas ya cuentan con el testimonio de un testigo que dijo que el motociclista transitaba a mucha velocidad. También aportó que llevaba casco pero que se le salió cuando iba en el aire. Las fuentes señalaron que con pericias buscarán saber si las farolas de la calle iluminaban a esa hora la parte donde está el montículo, que además de los carteles estaba señalizado con cal.