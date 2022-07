María Agustina Fernández, la estudiante de medicina que fue golpeada salvajemente durante un robo en la ciudad rionegrina de Cipolletti, falleció anoche luego de que se haya confirmado que tenía muerte cerebral y sus familiares fueron los encargados de comunicar la triste noticia, mientras que también señalaron que donarán los órganos de la chica de 19 años.

El martes estaba previsto que le realizaran una serie de estudios, pero no respondió a los estímulos, mientras que la directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz, había confirmado a distintos medios locales que la joven tenía muerte cerebral.

Fernández se encontraba internada en grave estado luego de haber sido golpeada brutalmente durante un asalto en Cipolletti.

Hasta el momento, los investigadores trataban de establecer si fue una o más personas las responsables del ataque a la estudiante.

El hecho se produjo el sábado alrededor de las 20:00, cuando Agustina fue atacada por uno o varios delincuentes que entraron con fines de robo a la casa de un amigo suyo, ubicada en la calle Confluencia al 1300.

En el momento en el que el atacante ingresó a la vivienda, la joven se encontraba sola, ya que su amigo había ido a comprar y, cuando éste regresó, la encontró tirada en el piso inconsciente.

La fiscalía sospecha que Fernández se habría defendido en el robo porque en sus manos tiene marcas compatibles con un intento de resistencia. El ladrón se llevó dos teléfonos celulares de la casa, algunos elementos de valor y 1.000 dólares.

En tanto, Silvana, la madre de la joven golpeada, pidió justicia por el gran daño que sufrió su hija. "Queremos que encuentren a la persona que hizo esto. La fiscalía está trabajando y nos mantiene informados".

"Se llevaron los celulares de ellos dos y el dinero que tenía el chico. A ella no le sacaron más nada. Pero no entiendo por qué tanta golpiza, le pegaron a matar", agregó.

La joven era oriunda de La Pampa y se había mudado en marzo de este año a Cipolletti para comenzar sus estudios en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

El caso quedó a cargo de un equipo de fiscales conformado por Martín Pezzetta, Julieta Della Cha y Rocío Guinazú Alaniz.

También participan en la investigación personal policial de la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística y la Unidad con jurisdicción en la zona.

"No entra en mi cabeza, no lo puedo entender la tremenda golpiza que le dieron. Pido justicia y que la Policía siga actuando como lo está haciendo. A mí no me cierra nada de lo que pasó", expresó Silvana Cappello, madre de la víctima, antes de que falleciera.