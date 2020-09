Las fotos aparecieron en las últimas horas en las redes y mostraban la típica celebración para darle la bienvenida a un bebé. Sin embargo, detrás de las imágenes, la historia de la que no se hablaba era tan impactante como dolorosa. La protagonista del insólito “baby shower” era la nena de 10 años que fue violada por la pareja de su mamá y a la que obligaron a seguir adelante con su embarazo en Corrientes.

El tío de la menor fue quien compartió en su perfil de Facebook la celebración que una iglesia evangélica le organizó a su sobrina unos días antes de que viajara a la capital provincial para internarse en el Hospital Neonatal Eloísa Torrente de Vidal, donde se le practicó una cesárea.

El polémico “baby shower” fue confirmado a Página 12 por la pastora principal de la iglesia Ministerio Apostólico y Profético de Monte Caseros, llamada Mari, quien aseguró que se llevó a cabo respetando el protocolo por el coronavirus y que solo asistieron algunos familiares de la nena. Después, señaló también que le habían conseguido un cochecito y ropa, entre otros regalos para el bebé.

El cartel escrito con la frase “Bebé a bordo” en la mano de la nena violada duele, a pesar de la sonrisa que intenta ella para la cámara. Tal vez por esto Mari remarca que la intención que tuvieron fue la de acompañar espiritualmente tanto a la menor como a su familia, pese a que no se conocían previamente.

Sobre el detenido por abusar sexualmente de su hijastra, Horacio Insaurralde, de 31 años, expresó : “Seguimos sosteniendo que el que lo hizo tendrá que pagar sus consecuencias”. “Nunca jamás estamos de acuerdo con acontecimientos como estos. Soy una mujer también, tengo hijas y nietas”, agregó antes de aclarar que su postura es, de cualquier modo, “a favor de la vida”.

Naturalizar el horror

La provincia de Corrientes fue declarada “Pro Vida” en 2011 por el decreto 2.871. No adhirió al protocolo nacional de abortos no punibles y no tiene uno propio. En ese contexto, el médico Horacio Costa, obstetra y ginecólogo además de conductor de radio y “Pro Vida” de la provincia, revictimizó a la nena al responsabilizarla por no resistirse a los abusos.

“Si esta nena estuviera educada por ahí podría resistirse al abuso porque en el ochenta por ciento de los casos está (el abusador) en el entorno familiar”, había dicho el médico que se opone al derecho de aborto no punible, en el noticiero “Somos Corrientes” de Canal 7 de Cablevisión.

La periodista Mariana Carabajal publicó cómo la cronista Jesica Kancheff, quien entrevistaba a Costa, le preguntó en la nota cuáles serán las consecuencias que le quedarán a la menor después de tener a su bebé.

“Nada, las mujeres nacen con el instinto maternal. Cuando vos eras niña, las mujeres corrían hacia donde estaban las muñecas y vos querías el carrito, querías pasearle y le dabas la mamadera o el chupete. Ahora tenés la posibilidad de cambiarle los pañales, toda una serie de cosas que vos hacías con las muñecas. El instinto maternal está en la mujer. A esta niña lamentablemente desde muy pequeña hay que educarla a ser madre pero lo va a hacer, pero necesita contención, educación, en este caso del Estado por lo visto la familia no le va a ser útil”, afirmó el profesional.

La Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencias y Juventudes de Corrientes (Rednaj), expresó que este caso “pone en evidencia la falencia del Estado provincial debido a la omisión o accionar a destiempo de sus equipos de salud y de protección integral de la niñez”.

“No tiene nada de natural ser madre en edades tempranas. Las niñas madres corren cuatro veces más riesgo de muerte en el embarazo que las mujeres de 20 a 24 años”, expresaron por su parte desde la Sociedad de Pediatría de Corrientes.

(Fuente: Página 12 y TN)