El militar retirado Walter Rojas (55) quedó a un paso de ser desligado con un sobreseimiento, de un caso polémico: la muerte de un chico de 17 años que circulaba en moto por Ruta 40, en Sarmiento, cuando sufrió un siniestro que le costó la vida la noche del 27 de marzo pasado. En principio, se creyó que Juan Pablo González había sido embestido desde atrás por el Citroën C3 Aircross en el que Rojas, acompañado de su esposa y su hijo, volvían de un velorio en Media Agua. Pero con el curso de la investigación que comandaron el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Ignacio Domínguez (UFI de Delitos Especiales) se llegó a la conclusión de que Rojas fue ajeno a ese siniestro, luego de que un perito analizara las partes de su auto que habían resultado dañadas (sobre todo la parte de abajo) e informara que el menor golpeó en moto contra el guardarrail (en el tramo entre Mendoza Vieja y Aberastain) y que en la moto no habían marcas de un choque en la parte trasera.

Para Fiscalía, la teoría es que el jovencito pudo perder el control sin la participación de ningún vehículo, para luego caer y golpear con el costado derecho de su cabeza en el asfalto.

Y que Rojas sólo chocó la moto cuando todo esto había pasado.

El defensor del exmilitar, Leonardo Miranda, pidió su sobreseimiento desde el primer día en que su cliente quedó implicado, principalmente porque en el Citroën C3 no encontraron restos genéticos de la víctima (sangre, tejidos, cabellos) que sirvieran para sostener la teoría de que él lo embistió.

En cambio, los abogados de la familia del chico fallecido, Josela y Fernando Echegaray Moya, consideran que no se habían agotado todas las medidas de pruebas para descartar a Rojas como imputado. Criticaron a Fiscalía por no responder su pedido de hacer otra pericia accidentológica (Fiscalía dijo que había un plazo para hacerlo y no lo respetaron). Y primero ante la jueza del caso, Verónica Chicón, y luego ante el juez de Impugnación, Benedicto Correa, aseguraron que no se les había dejado hacer una pericia de parte, es decir un estudio con un perito propio con otra teoría de cómo pudieron suceder los hechos.

Incluso aseguraron que no se habían analizado restos biológicos encontrados, pero Fiscalía rechazó ese planteo con el argumento de que esos restos estaban en la moto y no en el vehículo del exmilitar.

La magistrada rechazó el planteo de los abogados de la familia del fallecido y, ahora, también el juez del Tribunal de Impugnación, pues entendió que el reclamo de la Parte Querellante no encaja en ninguno de los supuestos para reclamar previstos por la ley, tal como sostuvo la fiscal Silvina Gerarduzzi y el abogado defensor.

Si Rojas llega a ser sobreseído, los abogados querellantes podrán impugnar esa decisión.