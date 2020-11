Paola Tacacho denunció 13 veces a su acosador, Mauricio Parada Parejas. Pidió ayuda a la Justicia, y él terminó atacádola por la espalda el viernes pasado y la apuñaló hasta matarla. El femicidio de la profesora de inglés conmocionó a Tucumán, pero después de conocerse la noticia otra mujer hizo pública la pesadilla que vivió en manos del femicida tres años antes.

Se trata de Sylvina Bach, profesora de Antropología Filosófica, quien en su red social Facebook compartió la historia de amenazas de muerte y contenidos sexuales de la cual la había hecho víctima un alumno suyo en 2012.

Ese alumno era Parejas, pero en su caso ella hizo la denuncia correspondiente y consiguió una restricción de acercamiento. En 2015, empezó a perseguir a Paola Tacacho y el desenlace trágico de esa cacería es sabido por todos.

El relato completo

En el año 2011 yo enseñaba Antropología Filosófica en la Facultad de Psicología. Tenía un alumno que se sacaba 10 en todos los parciales. Cuando me tocó hablar de Nietzsche me pidió clases de consulta que me asustaron: siempre preguntas enredadas sobre la muerte y sobre Alemania, y la relación entre sus ideas filosóficas y el nazismo. Lo derivé al titular de la Cátedra. A él no quiso hacerle ninguna consulta.

Antes de terminar el año yo dejé de enseñar. A finales de ese año me quedé embarazada de León.

A los pocos meses empezaron a llegarme anónimos con amenazas de muerte y otros contenidos sexuales espantosos. Yo estaba atravesando un momento personal muy difícil. Hice la denuncia sin saber quién era.

Al poco tiempo, yo llevaba tal vez ya seis meses de embarazo, el hostigador escribió en el sobre, a mano, “alemanes y nazis deben morir”. Mi apellido, por supuesto, es alemán. Reconocí la letra. Era mi alumno, quien mató ayer a otra profesora. Lo denuncié esta vez con nombre y apellido, año 2012. La Fiscalía intervino con todo lo que debía hacer. Nunca más tuve problemas.

Estoy pensando si escribir o no todo lo que tengo para decir al respecto. Siento que no puedo dejar de hacerlo, pero tengo miedo de que me salga un escrito demasiado largo

Marcha por Paola

Distintas organizaciones sociales convocaron a una marcha este lunes a las 18 frente a la Casa de Gobierno para exigir justicia por el femicidio de Paola Tacacho. La ONG “Ni una Menos - Tucumán” es una de las promotoras del reclamo, y usó sus redes sociales para generar consciencia.

“Paola fue profesora del femicida en el 2015 en un terciario y desde ese momento no dejó de ser acosada y recibir amenazas de muerte. Tuvo que cerrar todos sus redes sociales por el hostigamiento que recibía. Pese a realizar distintas denuncias desde 2015, incluso su familia también las hizo en Salta, no recibió ningún tipo de respuestas. Sólo tenía una restricción de acercamiento que no impidió que el acosador cumpliera su cometido.

Parada Parejas habría también contando con impunidad por su pertenencia a una familia con influencias en la provincia que lo justificaba aduciendo que padecía problemas mentales.

Una vez mas queda en claro la desprotección que sufrimos las mujeres y disidencias de la mano de un gobierno que encubre a abusadores, violentos y acosadores. No sólo no toman medidas efectivas sino que dan vía libre a que nos sigan matando”.