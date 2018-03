"No sé a qué atribuirlo, no tengo problemas con nadie", dijo el agenciero Aldo Laspiur.

Una camioneta Ford Explorer modelo 96 y otra Nissan 97 sufrieron daños casi totales a causa de un incendio intencional ayer en la madrugada en una agencia de autos de Rawson. Es la segunda vez que ese local es atacado, pues ya el 25 de junio de 2016, a dos semanas de haber inaugurado, se metieron, quemaron por completo un Fiat Uno y las llamas afectaron otros tres vehículos: una camioneta, un cuatriciclo y una moto.



"Yo no tengo antecedentes ni problemas con nadie y la verdad que no sé porqué me hacen este daño. Soy un viejo choto de 68 años y la Policía me para para controlarme, pero esto no lo solucionan", dijo ayer Aldo Laspiur, propietario de la agencia situada en Larrea al 881, una calle paralela a la vía rápida, metros al Sur del cruce con República del Líbano, Rawson.



El ataque de ayer ocurrió sobre las 4 y destruyó por completo los habitáculos de las dos camionetas, clara muestra de que el fuego lo iniciaron en el interior de ambos vehículos. El daño no fue mayor por la oportuna reacción del hijo del agenciero que vive al lado y Bomberos de Rawson. En el interior de la agencia había 29 vehículos.