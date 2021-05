"Está tranquilo porque sabe que es inocente", dijo ayer María Noriega, defensora de José Andrés Navarro, el médico denunciado dos veces por abuso sexual. Ayer se iba a realizar la audiencia por la denuncia de una mujer de 27 años que dijo que en 2018 le masajeó la cola al colocarle una inyección en el CEAC, pero por un malentendido el acusado no fue notificado y por ende no se presentó. De todos modos, según fuentes judiciales, Fiscalía se declararía incompetente porque ese hecho ya fue denunciado en 2018, aunque esa vez la mujer no sabía quién era y recién ahora lo reconoció. En la otra denuncia por abuso contra una paciente, días atrás, el profesional está excarcelado.