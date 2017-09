Darío Retamar, el hombre que denunció a un policía de la provincia por ingresar a la fuerza a una carpintería de Rawson y robar máquinas y artefactos por más de 100.000 pesos y 30.000 en efectivo, se mostró indignado por la liberación del uniformado.

“La Justicia tapó todo porque es policía, si se trataba de un pibe cualquiera a esta hora ya estaba en el Penal de Chimbas”, afirmó el damnificado.

“Yo me encuentro con que el policía está libre y yo trabajando como puedo porque no tengo las máquinas. Hice lo que haría cualquiera, pero la Justicia no nos defiende”, agregó molesto por entender que en las imágenes que ellos mismos registraron mostraban con claridad la participación del policía en el hecho delictivo.

El caso

La Policía lo investigaba por robo agravado en banda y poblado, pero el sargento Daniel Agüero dio una declaración informativa en el Segundo Juzgado de Instrucción. Dijo que fue contratado por Sergio Boggian, el otro detenido, sólo para retirar unas máquinas y que no escapó. La familia Retamar, que lo denunció, afirmó que Boggian pagó a este policía y a una patota para vaciar su carpintería a raíz de una discusión por el alquiler.