La revoleó sin asco, como si fuera una bolsa de basura. No contento con eso, le pateó la cabeza y le pisó la cara en al menos cinco oportunidades para arrancarle la mochila. No pudo. Fue tal la brutalidad con la que el ladrón la atacó e intentó robarle que le dejó la marca de la suela de la zapatilla en una de sus mejillas.

Pero Norma Moreno (60) sobrevivió de milagro y, tras semejante paliza, apenas sufrió una lesión en un dedo: “Estoy viviendo de nuevo”.

El video del ataque a Norma, difundido por Eldoce.tv, es salvaje. Lo captó una cámara de seguridad de un kiosco de la esquina de Chamical y Serrezuela, del barrio Empalme de Córdoba. Era domingo ya pasado el mediodía y ella esperaba el colectivo cuando el delincuente la sorprendió por la espalda.

“Me sorprendió el chico de atrás, me di vuelta porque pensé que era uno de mis hijos haciéndome una broma", contó Norma los segundos previos a la agresión en una entrevista con Noticiero Doce.

Las imágenes que muestran la violencia con la que fue atacada Norma estremecen. “Tenía la mochila con las dos correas puestas. Se me sale una y me queda enganchada la otra, por eso creo que no se la llevó: porque tironeaba, tironeaba...”, dijo la víctima luego de haber sido atendida en el hospital Italiano de Córdoba. Apenas se fisuró un dedo.

“Yo me resistí porque son mis cosas. Plata no tenía, tenía mi abono porque voy a trabajar todos los días. A las 6 de la mañana tomo el colectivo para ir a Malagueño”, contó Norma.

Mientras la mujer hablaba era imposible no mirarle la mejilla izquierda, donde la suela de la zapatilla del ladrón quedó dibujada, y preguntarse cómo sobrevivió a tremendo ataque.

El delincuente, que no superaría los 16 años y huyó en una moto junto a un cómplice, sólo le pudo robar el celular a Norma. Ambos siguieron con su raid delictivo y minutos después del brutal ataque a la vecina del barrio Empalme, intentó asaltar a otra persona: en ese nuevo intento se le cayó el teléfono de Norma y ella pudo recuperarlo.

“Yo no vi si estaba armado, pero me parece que si hubiera tenido un cuchillo lo habría usado porque yo le peleaba la mochila”, especuló Norma.

Conmocionada tras las imágenes de cómo fue atacada, cerró: “No sé cuántas veces me pisa. Fue una fuerza ciega, no sentía esos golpes pero veo el video y es impresionante. No sé de dónde sacó tanta fuerza (el ladrón) porque no soy flaquita y él me tironeaba”.